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القدس: أعلنت إسرائيل الجمعة إسقاط طائرة مسيّرة دخلت مجالها الجوي من لبنان، وسط تصعيد غير مسبوق على الجبهة الإسرائيلية-اللبنانية منذ عام 2006.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان قصير نشر نسخة منه بالعربية "أسقطت قوات جيش الدفاع مسيّرة درون اجتازت إلى الأراضي الإسرائيلية من جهة لبنان في منطقة بلدة زرعيت بعد أن تم رصدها ومتابعتها من قبل وحدة المراقبة طيلة الحادث".

وأضاف "سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل".

يأتي هذا الحادث بعد قصف إسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه قصف قبل فجر الجمعة ثلاث "منشآت" تابعة لحركة حماس الفلسطينية في منطقة الرشيدية حيث يقع مخيم للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور، وذلك ردا على إطلاق نحو ثلاثين صاروخا الخميس من لبنان باتجاه إسرائيل أدت إلى إصابة شخص وخلّفت أضرارا مادية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها هي "نيران فلسطينية" قد يكون من أطلَقَها حماس أو الجهاد الإسلامي.

كما استهدفت إسرائيل بنى تحتية لحركة حماس في قطاع غزة على خلفية تصاعد العنف والتوترات في القدس في خضم موسم الأعياد اليهودية والمسيحية والإسلامية.