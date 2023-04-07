قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



باريس: أكّدت فرنسا الجمعة "تمسّكها الراسخ بأمن إسرائيل وباستقرار لبنان وسيادته"، وذلك بعد الغارات الجوّية التي شنّتها إسرائيل على كلّ من لبنان وقطاع غزة ردّاً على إطلاق صواريخ منهما على أراضيها.

وقال نائب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا ديلما "نحضّ جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنّب أيّ عمل من شأنه أن يؤدّي إلى تصعيد"، مؤكّداً أنّ فرنسا "تدين بشدّة الهجمات الصاروخية العشوائية التي استهدفت الأراضي الإسرائيلية انطلاقاً من غزة وجنوب لبنان".