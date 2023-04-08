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إيلاف من لندن: تعرض اليوم السبت، للبيع نسخ من مذكرات الأمير البريطاني هاري النجل الثاني للملك تشارلز، ملطخة بدماء الشعب الأفغاني، بسعر من خمسة أرقام.

وقال الفنان الروسي المناهض للحرب، أندريه مولودكين إنه غطى 25 نسخة من كتاب مذكرات هاري "سبير - Spare" بدم بشرية ، والتي سيعرضها في متجر في منطقة وندسور غربي لندن، اليوم السبت.

يأتي ذلك بعد أن عرض الفنان الروسي منحوتة مليئة بالدماء على كاتدرائية القديس بولس في لندن، احتجاجًا على تصريحات الامير هاري دوق ساسكس بشأن عدد القتلى في أفغانستان.

كتاب بديل

وقال مولودكين إن بعض الدم المتبرع به للعمل الفني قد تم استخدامه الآن لإصدار الكتاب البديل لـ(Spare) والذي سيكون متاحا للشراء اعتبارًا من 2 مايو - قبل أربعة أيام من تتويج الملك - مقابل 10000 دولار (8000 جنيه إسترليني) لكل منها.

ويقول الفنان إن أي أموال يتم جمعها من البيع سيتم التبرع بها للجمعيات الخيرية الأفغانية.

وفي بيان حول آخر أعماله المثيرة – المسماة أموال الدم "Blood Money" - قال مولودكين: "الأمير هاري يتباهى بقتل طالبان كما لو كانوا أشرارًا في لعبة فيديو، و" إضفاء الطابع الآخر "على الحياة البشرية ثم جني الأموال من الحكاية المؤسفة لبيع كتب عن تعاطي المخدرات والاستغلال الجنسي والفتوحات القاتلة".

وبعد عرضه في وندسور يوم السبت ، قال متحدث باسم مولودكين إن الكتب المغطاة بالدم ستكون متاحة للشراء في (سياسية)، وهي منظمة فنية في كينينغتون، لندن ، في 2 مايو.

انتقادات

يذكر أن هاري واجه انتقادات لأنه كشف في مذكراته أنه قتل 25 من مقاتلي طالبان أثناء خدمته مع الجيش البريطاني في أفغانستان. لقد كتب أنه "لم يكن الرقم الذي جعلني أشعر بالرضا ... ولكن لم يكن الرقم هو الذي جعلني أشعر بالخجل".

كما اعترف الأمير بأنه لم يفكر في أولئك الذين قتلهم على أنهم "أشخاص" ، ولكن بدلاً من ذلك "قطع شطرنج" تم نزعها من اللوح.

وكتب: "بينما كنت في خضم القتال وضبابي ، لم أفكر في هؤلاء الخمسة والعشرين كأشخاص. لا يمكنك قتل الناس إذا كنت تفكر فيهم كأشخاص. لا يمكنك حقًا إيذاء الناس إذا فكرت فيهم كأشخاص. لقد كانت قطع شطرنج أزيلت من اللوحة ، وأخذت الأشرار قبل أن يتمكنوا من قتل السلع. "

وقال مولودكين لشبكة (سكاي نيوز) الشهر الماضي إن تصريحات هاري جعلته "غاضبًا جدًا جدًا" وأراد "غمر كاتدرائية القديس بولس في دماء الشعب الأفغاني" من خلال إبراز تمثاله على المعلم الديني.

حجارة شطرنج

وقال: "لقد قرأوا أنهم مجرد" حجارة شطرنج "، بالنسبة لبعض الأمير الذي يصطاد بطائرة هليكوبتر، "بدا الأمر وكأنه رحلة سفاري. كيف قالها؟ ، إنها بالنسبة له (الأمير) مثل لعبة كمبيوتر."

وقال مولودكين إن حوالي 1250 مل من الدم تم استخدامها في تمثاله - المسمى Royal Blood - بعد أخذها من قبل ممرضة مسجلة ، وحفظها في الثلاجة ثم "ضخها" في العمل الفني.

واضاف الفنان، الذي كان يخدم في الجيش السوفياتي، إن الدم تبرع به أفغان في فرنسا والمملكة المتحدة وشرح لجميع المتبرعين كيف سيتم استخدامه.

وسبق أن احتل مولودكين عناوين الصحف بعد إنتاج تمثال يظهر صورة فلاديمير بوتين مليئة بالدم تبرع بها مقاتلون أوكرانيون.

لا عودة لروسيا

وقال مولودكين، الذي يعيش الآن في جنوب فرنسا، إنه "لا يستطيع العودة إلى روسيا" لأنه يعتقد أنه سيُسج"..

وإلى ذلك، فإنه بعد نشر مذكراته ، قال هاري إنها "كذبة خطيرة" أن يقول إنه "تفاخر بطريقة ما" بعدد الأشخاص الذين قتلهم في أفغانستان.

وكان الأمير أجرى جولتين عسكريتين في أفغانستان خلال فترة وجوده في الجيش ، بما في ذلك جولة واحدة بين عامي 2012 و 2013 عندما عمل كطيار مساعد لطائرة هليكوبتر أباتشي.

ومن بين ما كشف عنه في كتابه ، اعترف هاري بأنه تعاطى الكوكايين، ودخن الحشيش، وجرب عيش الغراب السحري، وكشف أنه فقد عذريته أمام امرأة أكبر سنًا في أحد الحقول.

