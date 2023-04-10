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تل ابيب: تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين "إعادة الهدوء والأمن" إلى الدولة العبرية عبر العمل "على كلّ الجبهات"، وذلك بعد تصعيد جديد للتوتر في المنطقة.

وقال نتانياهو في خطاب "لن نسمح لحركة حماس الإرهابية بأن ترسّخ وجودها في لبنان"، بعدما أطلق نحو 30 صاروخًا من لبنان باتجاه إسرائيل في قصف اتّهمت إسرائيل مجموعات فلسطينيّة بالوقوف خلفه.

واعلن نتانياهو أيضاً في خطابه تراجعه عن قراره إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد أن اقاله الشهر الماضي إثر خلافات سياسية.