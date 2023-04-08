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واشنطن: عبّرت واشنطن السبت عن تأييدها حقّ إسرائيل في الدّفاع عن النفس إثر هجومَين داميَين منفصلين في تلّ أبيب والضفّة الغربيّة وإطلاق صواريخ من لبنان دفع الدولة العبريّة إلى شنّ غارات.

وقُتِل سائح إيطالي (36 عامًا) دهسًا وأصيب سبعة آخرون مساء الجمعة جرّاء هجوم بسيّارة عند الواجهة البحريّة في تلّ أبيب.

وفي وقتٍ سابق الجمعة، قُتِلت أيضًا شقيقتان من مستوطنة إفرات تبلغان 16 و20 عامًا وأصيبت والدتهما بجروح خطرة جرّاء هجوم في الضفّة الغربيّة.

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة فيدانت باتيل في بيان إنّ "استهداف مدنيّين أبرياء، من أيّ جنسيّة كانوا، هو أمر غير مقبول"، مضيفًا "الولايات المتحدة تقف إلى جانب حكومة إسرائيل وشعبها".

وقف التصعيد

وفي ما يتعلّق بالصواريخ التي أُطلِقَت من لبنان، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها إسرائيل، من دون أن تؤيد صراحةً الغارات التي شنّتها الدولة العبريّة على الجنوب اللبناني ردًّا منها على تلك الصواريخ.

وقال متحدّث ثانٍ باسم الخارجيّة الأميركيّة "نحضّ على وقف التصعيد من كل الجوانب، ونعترف بأن إسرائيل تستطيع ممارسة حقّها الطبيعي في الدفاع عن النفس".

وأضاف "استخدام لبنان نقطة انطلاقٍ لهجمات صاروخيّة ضدّ إسرائيل يُعرّض لبنان للخطر ويزيد احتمال" توسّع النزاع.