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موسكو: دعت روسيا الجمعة إسرائيل والفلسطينيين إلى وقف "تصعيد" العنف والتوصّل إلى تسوية، وذلك بعد الغارات الجوّية التي شنّتها الدولة العيرية على كلّ من لبنان وقطاع غزة ردّاً على إطلاق صواريخ منهما على أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية "ندعو الأطراف المعنيّة إلى الامتناع عن أيّ مواجهة واتّخاذ إجراءات لمنع المزيد من التصعيد وانهاء العنف والعودة إلى وقف دائم لإطلاق النار".