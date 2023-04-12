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إيلاف من لندن: فرضت المملكة المتحدة عقوبات جديدة على أولئك الذين ساعدوا عن علم الأوليغارشية الروسية لإخفاء أصولهم في شبكات مالية معقدة لتجنب العقوبات.

واستهدفت الإجراءات البريطانية الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية جيمس كليفرلي كل من ديميتريس يوانيدس وكريستودولوس فاسيلياديس، وهما عاملان مهنيان قبرصيان يدعمان كبار الأوليغارشا الروسية رومان أبراموفيتش وأليشر عثمانوف.

يذكر أن أيوانيدس مسؤول عن صياغة الهياكل البحرية الغامضة التي استخدمها أبراموفيتش لإخفاء أكثر من 760 مليون جنيه إسترليني من الأصول قبل أن تتم معاقبته بعد غزو بوتين غير القانوني لأوكرانيا.

أما فاسيلياديس محامٍ قبرصي ، هو مركز شبكة من الصناديق الاستئمانية والشركات الخارجية التي تربط بين عثمانوف وسوتون بليس إستيت.

شركات عثمانوف

واستهدفت المملكة المتحدة أيضًا شبكة عثمانوف المالية ، بما في ذلك شركات USM و Curzon Square Limited و Hanley Limited. كما أن فرض عقوبات على هذه الشركات يضمن بقاء الأصول المرتبطة بعثمانوف - بما في ذلك قصر بيتشوود هاوس الذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنيه إسترليني في لندن - خاضعة للعقوبات.

وتخضع كرزون سكوير ليمتد ، الشركة التي عملت كمكتب عثمانوف في لندن وباعتبارها مستأجرة لقصر من الدرجة الثانية في ساحة كرزون، أيضًا لتجميد الأصول. كما تم معاقبة فلاديمير وفارفارا سكوتش ، والد وابنة الشريك التجاري لعثمانوف و "أغنى رجل في الدوما" أندريه سكوتش.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: نحن نغلق الشبكة على النخبة الروسية وأولئك الذين يحاولون مساعدتهم على إخفاء أموالهم للحرب.

واضاف: ليس هناك مكان للاختباء. سنستمر في عزلهم عن الأصول التي اعتقدوا أنها كانت مخفية بنجاح.

وقال كليفرلي: ستواصل المملكة المتحدة ، جنبًا إلى جنب مع شركائنا الدوليين ، قمع أولئك الذين يدعمون الحرب. لن نتوقف حتى يتوقف بوتين.

مشمولون آخرون

وتطال حزمة العقوبات كذلك، عددًا من أفراد عائلات الأوليغارشية الأخرى ، الذين يتم استخدامهم كوكلاء لإخفاء أصولهم. هذا يتضمن:

- تاتيانا ايفاشينكوفا، القائم بأعمال مدير شركة Redline Capital التي يملكها والدها ، فلاديمير إفتوشينكوف.

- ناتاليا إفتوشينكوف ، زوجة فلاديمير إفتوشينكوف الذي يشغل مناصب في مجالس إدارات البنوك والشركات الأخرى التي يمتلك فيها زوجها حصصًا بما في ذلك بنك إم تي إس. وهي أيضًا عضو في مجلس إدارة شركة Telecomms Instacom International المملوكة لزوجها.

- فيليكس إفتوشينكوف ، الذي نقل والده فلاديمير 10٪ من الأسهم في التكتل الروسي سيستيما إلى فيليكس في وقت تعيينه ، مما رفع حصة فلاديمير إلى أقل من 50٪

- غولنارا كريموفا ، التي تملك أربع فيلات فاخرة في فرنسا نيابة عن والدها سليمان كريموف

- ناريمان جادجييف ، الذي يعمل بصفته المالك المستفيد لسلسلة من الشركات الوهمية المرتبطة بكريموف. تم العثور على شركة مرتبطة بـ Gadzhiev لتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى شركات مرتبطة بعمه كريموف

- أوكسانا مارشينكو ، زوجة فيكتور ميدفيدشوك ، حليف بوتين الرئيسي ، ومالكة العديد من العقارات الفاخرة في شبه جزيرة القرم.

