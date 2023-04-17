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طوكيو: دعا وزيرا الخارجية الأميركي والبريطاني بعد اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان الاثنين إلى "وقف فوري" للعنف في السودان حيث خلفت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع 97 قتيلا.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد اجتماع مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي إن هناك اتفاقا على الحاجة إلى "وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات".

وأضاف "ثمة قلق عميق مشترك بشأن القتال... والتهديد الذي يشكله على المدنيين وعلى السودان والذي قد يشكّله على المنطقة".

ولفت إلى أنه تمت مناقشة الوضع في السودان مع حلفاء في الشرق الأوسط وإفريقيا وهناك اتفاق مشترك "حول ضرورة أن يعمل العسكريون... على ضمان حماية المدنيين وغير المقاتلين وكذلك مواطنين من دول أخرى".

وتابع على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كارويزاوا اليابانية أنه تم التوصل إلى الاتفاق على "الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار والعودة الى المحادثات".

وقال كليفرلي إن ما سيحصل "في المستقبل القريب يكمن في أيدي الجنرالات المشاركين في هذا القتال" مضيفا "ندعوهم إلى وضع السلام أولا وإنهاء القتال والعودة الى المفاوضات. هذا ما يريده شعب السودان وهذا ما يستحقه شعب السودان".