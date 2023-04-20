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إيلاف من لندن: قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي عاد اليوم الخميس بعد أداء مناسك العمرة، إن لقاءه في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مثمر وأخوي.

وأضاف العاهل الأردني، في تغريدة على "تويتر"، أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الأردني والسعودي، والحرص على مواصلة تعزيزها لما فيه خير البلدين والأمة العربية. وعبر الملك عن شكره للأمير بن سلمان على كرم الضيافة.

وأكد الملك عبدالله الثاني وولي العهد السعودي خلال اللقاء، الذي عقد في قصر السلام بجدة، اعتزازهما بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة.

كما تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالحهما وخدمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وحضر الملك مأدبة سحور أقامها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تكريما لجلالته. كما حضر اللقاء والمأدبة الأمير فيصل بن الحسين، والأمير طلال بن محمد، والأمير غازي بن محمد، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان، وعدد من كبار المسؤولين السعوديين.