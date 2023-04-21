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رامشتاين (ألمانيا): أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة أنّه "واثق" من أنّ أوكرانيا قادرة على استعادة المزيد من الأراضي في وقت تستعد فيه كييف لشنّ هجوم مضادّ واسع النطاق على قوات الغزو الروسي.

وردّاً على سؤال لصحافيين في ألمانيا قال ستولتنبرغ "أنا على ثقة من أنّهم سيكونون الآن في وضع يمكّنهم من تحرير المزيد من الأراضي".

أضاف متحدثا على هامش اجتماع لعشرات الداعمين الدوليين لكييف في قاعدة رامشتاين الجوية أن "إحدى القضايا الرئيسية هنا كانت مناقشة مختلف القدرات والأنظمة والإمدادات التي يحتاج لها الأوكرانيون من أجل استعادة المزيد من الأراضي".

وأكد أن عدداً من أنظمة الدفاع الجوي طراز باتريوت سُلّمت إلى أوكرانيا.

وقال إن "ألمانيا والولايات المتحدة سلمتا بطاريات باتريوت وهي قيد الخدمة في أوكرانيا".