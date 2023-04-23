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الخرطوم (السودان): يعاني السودان الذي يشهد نزاعا مسلحا بين الجيش وقوات الدعم السريع انقطاعا "شبه كامل" لخدمة الانترنت، وفق ما أفاد موقع رصد للشبكة العنكبوتية العالمية الأحد، مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني.

وقالت منظمة "نت بلوكس" ومقرها لندن التي تعنى برصد الوصول إلى شبكة الانترنت في العالم "تُظهر بيانات الشبكة في الوقت الحالي انهيارا شبه كامل للاتصال بالإنترنت في السودان، حيث تبلغ نسبة الاتصال الوطني حاليا 2 في المئة مقارنة بالمستويات العادية".