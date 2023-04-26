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جدد مستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، بشكل استفزازي، في إطار اقتحاماتهم اليومية للأقصى، بالتزامن مع ذلك اعتدت القوات الإسرائيلية على خمسة فلسطينيين، بينهم فتاة، وأخرجتهم بالقوة من باحات الأقصى.



وفي مدينة نابلس، أقدم مستوطنون على حرق منزل فلسطيني في قرية عين جالود، واعتدوا على الفلسطينيين، فيما حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينيين، خاصة في ظل الحماية الكاملة التي توفرها القوات الإسرائيلية لهم.