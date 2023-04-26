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بكين: أجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفادت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية.

وقالت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية "شي جينبينغ أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي". وأكد الرئيس الصيني لزيلينسكي أن "التفاوض" هو السبيل الوحيد للخروج من النزاع.

وفي السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى حديثًا "طويلًا ومهمًا" عبر الهاتف مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وكتب زيلينسكي في تغريدة أكّد مسؤول في الرئاسة الأوكرانية صحّتها لوكالة فرانس برس "أجريت محادثة هاتفية طويلة ومهمة مع الرئيس الصيني"، مشيرًا إلى أنه دعا إلى "دزبين كييف وبكين.