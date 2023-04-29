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إيلاف من الرباط: حطت الجمعة بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء ثالث طائرة للخطوط الملكية المغربية تقل 154 مواطنا مغربيا، وطالبا سنغاليا واحدا، قادمين من السودان، وذلك على إثر الأوضاع الأمنية المتدهورة التي يشهدها هذا البلد.

وكان مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء قد استقبل الأربعاء 293 من المواطنين المغاربة قادمين من السودان عبر طائرتين للخطوط الملكية المغربية (136 في الأولى و 157 في الثانية) .

وتمت عملية نقل المواطنين المغاربة تنفيذا للتعليمات التي أعطاها الملك محمد السادس لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.



عائلة مغربية مقيمة في السودان لدى وصولها الى مطار الدار البيضاء

يذكر أن بيانا صدر يوم الإثنين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، أعلن أنه على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد أعطى الملك محمد السادس تعليماته لتأمين عودة المواطنين المغاربة من هذا البلد.

وأوضح البيان أن مصالح سفارة المملكة المغربية بالسودان، قامت في مرحلة أولى، بتنظيم قافلة برية انطلاقا من العاصمة الخرطوم في تجاه مدينة بورت سودان، استفاد منها أكثر من 200 من المواطنين المغاربة المقيمين بالسودان أو الذين تزامن وجودهم في هذا البلد مع هذه الظرفية الداخلية الصعبة، مشيرا إلى أن القافلة البرية وصلت بسلام إلى مدينة بورت سودان.

كما أعطى الملك محمد السادس، يضيف البيان، تعليماته لتنظيم جسر جوي، بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية، لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.

يذكر ان السودان يشهد منذ 15 أبريل الجاري اشتباكات دامية بين عناصر الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى بالبلاد مخلفة وراءها حتى الآن عددا من الضحايا والجرحى.