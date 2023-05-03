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هلسنكي: نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء اتهام موسكو لكييف بأنها حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما اعلنت إسقاط مسيرتين كانتا تستهدفان الكرملين.

وصرح زيلينسكي للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائه في دول شمال أوروبا في هلسنكي "لم نهاجم بوتين. نترك ذلك للمحكمة. نقاتل على أراضينا وندافع عن قرانا ومدننا".

واضاف "لا نهاجم بوتين أو موسكو. لا نملك ما يكفي من الأسلحة للقيام بذلك".

واعلنت روسيا الاربعاء أنها اسقطت طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان الكرملين معتبرة أن ذلك محاولة "إرهابية" أوكرانية لاغتيال بوتين، ومؤكدة أنه بخير ولم تسقط إصابات.

وسئل زيلينسكي عن سبب اتهام موسكو لكييف فاجاب أن "روسيا لم تحقق انتصارات".

وقال إن بوتين "لم يعد قادرا على تحفيز مجتمعه ولم يعد قادرا على إرسال جيشه ليموت من أجل لا شيء".

وشارك زيلينسكي الاربعاء في قمة بهلسنكي ضمت قادة دول شمال أوروبا الخمس.