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إيلاف من لندن: زعم الكرملين أنه أحبط هجوما بطائرتين مسيرتين لاغتيال الرئيس بوتين، واتهم أوكرانيا بالمحاولة، واصفاً الهجوم بأنه "عمل إرهابي مخطط".

وقالت وكالة (إنترفاكس) إنه تم اسقاط طائرتين بدون طيار كانتا تستهدفان الكرملين في موسكو الليلة الماضية، وقال الكرملين إن الطائرات المسيرة عطلتها خدمات خاصة باستخدام أصول الرادار الإلكترونية.

ويُظهر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية تصاعد الدخان فوق الكرملين بعد الهجوم المزعوم.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة الأنباء الحكومية، إن بوتين لم يكن في الكرملين في ذلك الوقت، مضيفًا أنه لم تكن هناك أضرار مادية في المباني.

وقالت أوكرانيا إنها لا تعلق على الأنباء.

لقطات للحادث

وأظهرت لقطات لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية الدخان فوق وسط موسكو في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

وقال الكرملين في بيان: "حاول نظام كييف الليلة الماضية تنفيذ غارة جوية على مقر إقامة رئيس الاتحاد الروسي في الكرملين بطائرات بدون طيار".

وأضاف: "تم توجيه طائرتين جويتين بدون طيار إلى الكرملين. ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والخدمات الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المركبات."

حق بالرد

وقال إنه يعتبر هذا "عملاً إرهابيًا مخططًا ومحاولة اغتيال الرئيس"، وإن روسيا "تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما ومتى اقتضت الضرورة".

وقال البيان إن بوتين لم يصب بأذى وأن جدول أعماله سيستمر كالمعتاد. وأضاف بيان الكرملين أن شظايا الطائرات المسيرة سقطت على موقع الكرملين لكن لم يصب أحد بأذى.

وأشار الكرملين أيضًا إلى أن الحادث وقع قبل وقت قصير من استعراض يوم النصر في 9 مايو في روسيا ، والذي كان من المتوقع أن تحضره شخصيات أجنبية بارزة.

حظر الطائرات المسيرة

وإلى ذلك، صرح عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين بأن العاصمة سوف تحظر إطلاق الطائرات المسيرة في سمائها اعتبارا من اليوم باستثناء الطائرات المسيرة التي تستخدم بقرار من سلطات الدولة.

جاء ذلك فيما صرح به عمدة المدينة عقب نشر تفاصيل الهجمة الإرهابية التي استهدفت أراضي الكرملين ليلة أمس، وتم إحباطها، حيث تابع: "قررنا فرض حظر على إطلاق الطائرات المسيرة في مدينة موسكو اعتبارا من اليوم، باستثناء الطائرات المسيرة التي يتم استخدامها بقرارات من سلطات الدولة". وأشار سوبيانين إلى أن الإطلاق غير المصرح به لطائرة بدون طيار يعد جريمة وينطوي على مسؤولية إدارية وجنائية.