قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: استضافت المملكة المتحدة وهولندا، بالشراكة مع الأمم المتحدة، حدثًا لجمع التبرعات يمكّن الآن من بدء العملية لمنع تسرب نفطي كبير من ناقلة النفط (صافر) قبالة الساحل اليمني.

وكانت الأمم المتحدة أطلقت الحملة لجمع تبرعات للمساعدة في تفريغ مليون برميل من النفط الخام من ناقلة النفط العملاقة المتهالكة (صافر) التي لم تخضع لأي صيانة تقريبا منذ بداية الحرب الأهلية المدمرة في اليمن قبل ثماني سنوات.

وحذرت الأمم المتحدة من أن السفينة قد تتسبب في كارثة بيئية. لكن العمل على منع مثل هذه الكارثة تأخر بسبب نقص التمويل.



كارثة بيئية

ولم يتم الحفاظ على الناقلة منذ عام 2015، يمكن أن يحدث انفجار أو تسرب من الناقلة في أي لحظة ، مما يؤدي إلى تسرب أكثر من مليون برميل من النفط في البحر الأحمر.

ومثل هذا التسرب سيكلف ما يقدر بنحو 16 مليار جنيه استرليني لتنظيف وتدمير الحياة البحرية ، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن ، وعرقلة ما يقدر بنحو 10٪ من التجارة العالمية التي تكلف مليارات إضافية كل يوم.

وجمع المؤتمر أكثر من 6 ملايين جنيه إسترليني، وكان تم جمع 80 مليون جنيه إسترليني تعهدت بها بالفعل أكثر من 20 دولة أخرى ومجموعة من المانحين من القطاع الخاص. وبفضل هذه الزيادة في الأموال ، يمكن للأمم المتحدة الآن بدء عملية نقل النفط إلى سفينة بديلة وإزالة التهديد المباشر.

دعم بريطاني

وأعلن وزير التنمية أندرو ميتشل عن 2.5 مليون جنيه إسترليني إضافية من المملكة المتحدة ليصل إجمالي التزامنا إلى 8 ملايين جنيه إسترليني.

وقال أندرو ميتشل، وزير التنمية وشؤون إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية: لقد حقق هذا المؤتمر تقدمًا حيويًا نحو تجنب كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية على نطاق واسع.

واضاف: الناقلة صافر - Safer معرضة لخطر التسريب الحقيقي. وأنا فخور بقيادة المملكة المتحدة بشأن هذه الأزمة ونتطلع الآن إلى الأمم المتحدة لبدء عملية الطوارئ في أقرب وقت ممكن.