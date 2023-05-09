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غزة (الاراضي الفلسطينية): قُتِلَ 12 فلسطينيًا على الأقل بينهم ثلاثة من أبرز القادة العسكريين في حركة الجهاد الاسلامي فجر الثلاثاء في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية واسرائيلية.

وتحدث بيان صادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة التي تديرها حركة حماس عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 20 مواطن بجراح مختلفة حتى اللحظة جراء استهداف القوات الإسرائيلية لقطاع غزة.

وأضاف البيان أن عددا من النساء والأطفال من بين الضحايا، مشيرا إلى أن "طواقم الإسعاف لا زالت مستمرة في اجلاء الضحايا من المناطق التي استهدفها الاحتلال".

من جانبها، نعت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الاسلامي، في بيان، جهاد الغنام أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس وخليل البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس وطارق عز الدين أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.

وكان طارق عز الدين وهو من سكان جنين في شمال الضفة الغربية، قد أُفرج عنه من السجون الإسرائيلية ضمن صفقة تبادل مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، وأبعدته إسرائيل إلى غزة.

الجيش الإسرائيلي

بدوره أكد الجيش الاسرائيلي في بيان صحافي تنفيذ مقاتلاته الحربية الغارات الجوية على القطاع واستهداف القيادين الثلاثة في حركة الجهاد التي تعتبرها الدولة العبرية بأنها "إرهابية".

وأفاد مصدر أمني فلسطيني أن المقاتلات الحربية الاسرائيلية شنت عدة غارات عنيفة على أهداف في قطاع غزة، من بينها منازل لقياديين في حركة الجهاد الإسلامي.

كما شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لسرايا القدس في مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وتوعدت حركة الجهاد بـ"الرد". وقال المتحدث باسم حركة الجهاد طارق سلمي في بيان إن "المقاومة ستبدأ من حيث انتهت المعارك السابقة، كل السيناريوهات والخيارات مفتوحة أمام المقاومة للرد على جرائم الاحتلال".

وتابع"الاحتلال ضرب عرض الحائط بكل مبادرات الوسطاء والمقاومة ستثأر للقادة الشهداء".

من جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان إن "اغتيال القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل المزيد من المقاومة".

وشدد أن "العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته، المقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر".



إغلاق المعابر

وأغلقت إسرائيل معابرها المتصلة بالقطاع.

وذكر مسؤول في هيئة المعابر الفلسطينية أن الجانب الاسرائيلي أبلغهم بـ"إغلاق معبر بيت حانون(ايريز) شمال القطاع، ومعبر كرم ابو سالم التجاري (جنوب) حتى إشعار آخر".

كما أعلن رئيس المكتب الاعلامي في حكومة حماس تعليق الدوام للمؤسسات الحكومية والتعليمية "حتى إشعار آخر".

وكانت الجبهة بين إسرائيل وقطاع غزة قد هدأت بعدما شهدت الأسبوع الماضي قصفا متبادلا أوقع قتيلا وخمسة جرحى في الجانب الفلسطيني وثلاثة جرحى في الجانب الإسرائيلي.

ويأتي هذا التصعيد العسكري بعد وفاة القيادي في حركة الجهاد خضر عدنان (45 عاماً) نتيجة اضراب عن الطعام استمر نحو ثلاثة أشهر في سجن الرملة.

وفي آب/ أغسطس 2022، أدت اشتباكات مسلحة استمرت لثلاثة أيام بين إسرائيل والجهاد الإسلامي إلى مقتل 49 فلسطينياً، بينهم 12 من أعضاء الجهاد، وفقا للحركة، وما لا يقلّ عن 19 طفلا، وفقا للأمم المتحدة.

ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، قُتل أكثر من 120 فلسطينيا و19 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، أما من الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.