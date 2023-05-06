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رام الله (الاراضي الفلسطينية): قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين السبت، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قال الجيش إنه استهدف منفذي "عملية إطلاق نار" في مستوطنة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة في بيان "استشهد شابان واصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي". وأفادت ب"وصول الشهيدين سامر صلاح الشافعي وحمزة جميل خريوش إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي" في مدينة طولكرم.

من جانبه قال الجيش الاسرائيلي إن الرجلين "ضالعان في هجوم بإطلاق نار في أفني حيفتس في 02 أيار/مايو أصيب فيه مدني إسرائيلي بجروح".

وأضاف بيان الجيش "قتل المسلحان في إطلاق نار بعد محاولتهما الفرار من الموقع" مؤكدا اعتقال شخصين آخرين في العملية.

وأعلن الجيش مصادرة "رشاشين إم-16 وسترات عسكرية ومجلات" خلال عملية الدهم.

وأكدت كتيبة طولكرم المرتبطة بكتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح أن القتيلين من أعضائها.

وكانت الكتيبة تبنت الهجوم على مستوطنة أفني حيفتس.

وخرج مئات من الفلسطينيين بعد ظهر السبت للمشاركة في تشييع الشابين في شوارع طولكرم، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.

وأعلن عن اضراب شامل في محافظة طولكرم بعد مقتلهما.

مواجهات وعمليات عسكرية

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان أن الشابين "ضحيتان جديدتان للإرهاب المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا".

ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، قُتل أكثر من 108 فلسطينيين و19 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، ومن الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.