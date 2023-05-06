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رام الله (الاراضي الفلسطينية): قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين السبت في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قال الجيش إنه استهدف منفذي "عملية إطلاق نار".

وقالت وزارة الصحة في بيان "استشهد شابان واصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي". وأفادت بـ"وصول الشهيدين سامر صلاح الشافعي وحمزة جميل خريوش، إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي" في مدينة طولكرم.

من جانبه قال الجيش الاسرائيلي إن الرجلين "ضالعان في هجوم بإطلاق نار في أفني حيفتس في 02 أيار/مايو والذي أصيب فيه مدني إسرائيلي بجروح".

وأضاف بيان الجيش "قتل المسلحان في إطلاق نار بعد محاولتهما الفرار من الموقع" مؤكدا اعتقال شخصين آخرين في العملية.

وأعلن الجيش مصادرة "رشاشين إم-16 وسترات عسكرية ومجلات" خلال عملية الدهم.

وأفني حيفتس مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة تعتبر بموجب القانون الدولي غير شرعية فيما تنفي إسرائيل ذلك.

وأكدت كتيبة طولكرم التابعة لكتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح أن القتيلين من أعضائها.

ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، قُتل أكثر من 108 فلسطينيين و19 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، ومن الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.