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رام الله (الاراضي الفلسطينية): قتل الجيش الإسرائيلي الخميس فتاة فلسطينية في بلدة حوارة في الضفة الغربية المحتلة، على ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، وقال الجيش الإسرائيلي إنها طعنت جنديا إسرائيليا.

وقال الجيش في بيان إن "مهاجمة طعنت جنديا إسرائيليا في بلدة حوارة، فأصيب بجروح طفيفة، لكنه تمكّن بمساندة جندي آخر في المنطقة من صدّ المهاجمة وتحييدها".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشابة إيمان زياد أحمد عودة (26 عاما)، جراء إصابتها برصاصة في الصدر أطلقها عليها جنود الاحتلال في حوارة جنوب نابلس".

وكانت منظمة "نجمة داوود" للإسعاف قالت إنها عالجت شابا إسرائيليا (20 عاما) من "جروح طفيفة".

ووقع الهجوم بعد ساعات على قتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة عناصر من حركة حماس الإسلامية نفذوا الشهر الماضي هجوما قتلت فيه ثلاث إسرائيليات، وذلك خلال عملية عسكرية صباحا في البلدة القديمة في مدينة نابلس (شمال).

وأصيب خلال العملية أيضا أربعة أشخاص و"تمّت معالجة 152 إصابة اختناق بالغاز المسيل للدموع"، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وبمقتل الفتاة، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية العام الجاري إلى 106، في حين قتل 19 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي، وذلك في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، ومن الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.