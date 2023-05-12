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موسكو: اتّفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجنوب أفريقي سيريل رامابوزا على توطيد العلاقات بين بلديهما، وفق ما أعلن الكرملين الجمعة بعد اتّهام الولايات المتحدة بريتوريا بشحن أسلحة سراً إلى روسيا.

وجاء في بيان للكرملين أن بوتين ورامابوزا "أعربا عن نيّتيهما توطيد العلاقات لما فيه المصلحة المشتركة في مجالات عدة".

وبحسب موسكو، تمت المحادثة الهاتفية "بمبادرة من الجانب الجنوب أفريقي".

تأتي المكالمة الهاتفية في خضم توتر بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة التي تتهمها بتسليم أسلحة إلى روسيا في إطار هجومها العسكري على أوكرانيا.

بعد هذه الاتهامات التي وجهها السفير الأميركي في بريتوريا، وعدت حكومة جنوب أفريقيا بإجراء تحقيق في عمليات التسليم المزعومة.

محادثات مشتركة

خلال المكالمة مع سيريل رامابوزا، قال فلاديمير بوتين أيضًا إنه يؤيد "مشاركة مجموعة من القادة الأفارقة" في محادثات حول "آفاق حل النزاع الأوكراني"، وفق الكرملين.

كذلك، سيواصل البلدان "التنسيق الوثيق في إطار التحضير للفعاليات الكبرى متعددة الأطراف" ومن بينها القمة الروسية-الأفريقية الثانية المقررة في نهاية تموز/يوليو في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، وقمة دول مجموعة بريكس التي ستعقد في آب/أغسطس في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.

وأعرب الرئيس الروسي مجدداً عن الاستعداد "لتوفير كميات كبيرة من الحبوب والأسمدة للدول الأفريقية التي تحتاج إليها، بعضها مجانا"، فيما يفرض الغرب قيودا على صادرات المواد الزراعية الروسية.