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انقرة: ادعى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تقدمه "بفارق كبير" على منافسه كمال كيليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية بينما كان فرز الأصوات لا يزال مستمراً الاثنين، وأعرب عن جاهزيته لخوض جولة ثانية.

وقال "لا نعرف حتى الآن إن كان سيتم حسم الانتخابات في الجولة الأولى، لكن في حال قرر شعبنا تأجيل حسمها إلى الجولة الثانية سنرحب بذلك"، مضيفًا أن تحالف الجمهور المحافظ الحاكم فاز ب"الغالبية" في البرلمان.

بدوره، تعهد كمال كيليتشدار أوغلو بالفوز على منافسه إردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد أن أظهرت النتائج شبه الكاملة أن أياً من المرشحين لم يحقق نسبة 50% زائد صوت المطلوبة.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحافيين "إذا كان قرار أمتنا إجراء جولة ثانية، سوف نفوز بها حتما"، مضيفاً أن "إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50%".