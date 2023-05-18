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إيلاف من لندن: بدأ وزير الخارجية البريطاني، اليوم الخميس، جولة شملت 4 دول في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي لتوطيد الشراكات بشأن المناخ والديموقراطية والسلام.

ويزور جيمس كليفرلي في الجولة جامايكا وكولومبيا وتشيلي والبرازيل، لتجديد صداقات تاريخية وبناء صداقات جديدة. كما سيحضر منتدى المملكة المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي ويعلن عن تمويل أمن المنطقة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

جامايكا محطة أولى

وستكون جامايكا التي يصل إليها وزير الخارجية اليوم الخميس، المحطة الأولى لجولته، حيث من عاصمتها كينغستون، سيعلن عن تمويل قدره 15 مليون جنيه إسترليني لشراكة منع العنف لمكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة ، بالإضافة إلى ما يصل إلى 7 ملايين جنيه إسترليني لتمويل المناخ - دعم أمن الجزيرة وحماية المواقع الحيوية من الفيضانات وتآكل السواحل.

ومن المقرر أن يسافر بعد ذلك إلى كولومبيا وتشيلي والبرازيل ، بعد 200 عام من بدء بريطانيا لأول مرة إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهوريات أميركا اللاتينية المستقلة ، لإلقاء خطاب رئيسي حول العلاقات المستقبلية مع هذه المنطقة المهمة.

أول زيارة

وهذه هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية بريطاني إلى منطقة البحر الكاريبي منذ عام 2017 والأولى لأمريكا الجنوبية منذ عام 2018 - للمساعدة في تحقيق هدف السياسة الخارجية للمملكة المتحدة لإحياء الصداقات القديمة وبناء صداقات جديدة تتجاوز التحالفات القائمة.

وتعد أميركا اللاتينية ، التي يبلغ عدد سكانها 660 مليون نسمة ويبلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 6 تريليون دولار ، تعد أيضًا سوقًا ذات إمكانات هائلة للمملكة المتحدة.

وتعد المكسيك وتشيلي وبيرو من بين أعضاء المنطقة التي ستنضم إليها المملكة المتحدة في الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP) الكتلة التجارية - مما يعزز الوظائف البريطانية والنمو والتأثير، مع وجود أكثر من ربع غابات العالم ، فهي أيضًا شريك أساسي في معالجة تغير المناخ.

تصريح كليفرلي

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: يعد هذا العام علامة فارقة في تاريخ علاقات المملكة المتحدة مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأضاف: بينما أتطلع إلى الاحتفال بعلاقات الصداقة الوثيقة والأسرة، فأنا هنا أيضًا لتجديد وتعزيز روابطنا للسنوات القادمة "إنها شراكة سيتم تمييزها وتعزيزها من خلال قيمنا المشتركة للحرية والديمقراطية والاهتمام بحالة كوكبنا".