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دبي: أعلنت البحرين السبت أنها قررت استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان، بعد عام ونصف عام من القطيعة.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "قررت مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تعزيزًا للعلاقات الأخوية بين البلدين".

وسارع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي إلى الترحيب بقرار البحرين، فقال " نثمن هذا القرار ونرحب به في سياق علاقات الأخوة بين البلدين".

وأواخر تشرين الأول/أكتوبر 2021، استدعت البحرين والكويت سفيريهما لدى بيروت وطلبتا من السفيرين اللبنانيين لديهما المغادرة، حاذيةً بذلك حذو السعودية. كما سحبت الإمارات دبلوماسييها وقررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان.