إيلاف من لندن: ألغت السلطات الماليزية مهرجانًا موسيقيًا بعدما تبادل مغني فرقة بريطانية وعازف الغيتار فيها قبلة على المسرح لمعارضتها قوانين ماليزيا المناهضة لمجتمع الميم (المثلية).

واضطرت فرقة البوب روك البريطانية "ذي 1975" إلى قطع حفلتها الجمعة في مهرجان "غوذ فايبس" الموسيقي في سيبانغ القريبة من العاصمة كوالالمبور بعدما قبّل المغني ماتي هيلي عازف الغيتار روس مكدونالد على المسرح.

وكان رئيس الفرقة الغنائية قبّل زميلًا ذكرًا على خشبة المسرح - وانتقد قوانين مكافحة المثليين في البلاد.

وقف الحفلة

وتصدرت الفرقة البريطانية مهرجان غود فايبز Good Vibes في كوالالمبور يوم الجمعة عندما نظم مات هيلي احتجاجه. وتم قطع الحفلة وتم منع المجموعة من الأداء في الدولة ذات الأغلبية المسلمة ، حيث تعتبر المثلية الجنسية جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 20 عامًا.

وأعلن منظمو المهرجان، اليوم السبت، إلغاء الحدث بالكامل نتيجة "التصريحات والتصريحات المثيرة للجدل" لهيلي.

وقال البيان إن الحكومة "شددت على موقفها الثابت ضد أي طرف يتحدى أو يسخر أو يتعارض مع القوانين الماليزية".

يأتي ذلك بعد أن انتقد هيلي موقف الحكومة الماليزية من حقوق المثليين في خطاب مليء بالألفاظ النابية أمام جمهور المهرجان.

أخطأنا بالعروض

وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إن الفرقة فكرت في الانسحاب من العرض لكنها لا تريد أن تخيب آمال معجبيها. وقال: "لقد أخطأت. عندما كنا نحجز العروض، لم أكن أبحث في الأمر".

وأضاف هيلي: "لا أرى الهدف الوهمي لدعوة عام 1975 إلى بلد ما ثم إخبارنا بمن يمكننا ممارسة الجنس معه."، وقال: "لقد تم حظرنا للتو".

ثم قبل هيلي عازف القيثارة روس ماكدونالد حيث عزفت الفرقة أغنية "أحب أميركا وأميركا تحبني". بعد ذلك بوقت قصير ، قطع هيلي المجموعة.

وقال هيلي للجمهور: "حسنًا ، يجب أن نذهب. لقد تم منعنا للتو من دخول كوالالمبور ، سأراكم لاحقًا".

غير محترمة

وقال منظمو المهرجان في بيان إن مجموعة الفرقة توقفت بسبب "عدم الامتثال لإرشادات الأداء المحلية".

ووصف وزير الاتصالات الماليزي فهمي فضيل تصرفات الفرقة بأنها "غير محترمة للغاية" وطالب منظمي الحدث بتقرير كامل.

كان من المقرر أن يستمر المهرجان يومي السبت والأحد ، لكن تم إيقافه بشكل كبير بتوجيه من الحكومة.

وأكدت وزارة الاتصالات الرقمية الماليزية على موقفها الثابت تجاه أي طرف يتحدى أو يسخر أو يتعارض مع القوانين الماليزية و"نعتذر بصدق لجميع حاملي التذاكر والبائعين والجهات الراعية والشركاء.

تحدي مكافحة المثلية

يشار إلى أن رئيس الفرقة البريطانية مات هيلي كان سابقًا تحدى مظاهر المسرح لتحدي قوانين مكافحة LGBT. كما تعرض لانتقادات بسبب تقبيله لمشجع في حفل موسيقي عام 2019 في الإمارات العربية المتحدة، حيث تحظر المثلية الجنسية ويعاقب عليها بالسجن 10 سنوات.

في ذلك الوقت، كتب هيلي على تويتر في ذلك الوقت: "شكرًا لك يا دبي، لقد كنت رائعة جدًا. لا أعتقد أنه سيتم السماح لنا بالعودة بسبب" سلوكي "ولكن أعلم أنني أحبك ولم أكن لأفعل أي شيء بشكل مختلف إذا أتيحت لي الفرصة مرة أخرى."

انتخابات حاسمة

وتأتي الحادثة في ماليزيا قبل انتخابات إقليمية حاسمة تشهد اندلاع ائتلاف تقدمي بقيادة رئيس الوزراء أنور إبراهيم ضد تحالف إسلامي من أصل ماليوي محافظ في الغالب، اتهم الحكومة بعدم القيام بما يكفي لحماية حقوق المسلمين في الدولة متعددة الأعراق.

وقال رئيس الوزراء مرارًا وتكرارًا إن حكومته ستتمسك بمبادئ الإسلام ولن تعترف بحقوق مجتمع الميم.

وفي مايوالماضي، صادرت السلطات الماليزية ساعات من صنع شركة سواتش السويسرية من "مجموعة برايد"، التي تحتفل بحقوق مجتمع الميم.