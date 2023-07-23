القدس: أعلن مستشفى شيبا صباح الأحد أن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "جيدة" بعد إجراء جراحة لزرع منظم لضربات القلب.

ونقل نتانياهو إلى المستشفى ليلا للخضوع لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مركز شيبا الطبي في تل هشومير.

وقال المستشفى في بيان إن رئيس الوزراء "سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب".

واوضح مكتب نتانياهو في بيان أن نائب رئيس الوزراء ياريف لافين حل محله.

ويأتي ذلك غداة احتشاد عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وقرب البرلمان في القدس السبت لتكثيف الاحتجاجات على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل قبل التصويت النهائي على عنصر أساسي فيه مطلع الأسبوع المقبل.

أُعيد انتخاب نتانياهو في نهاية العام الماضي. وهو يرأس ائتلافا يمينيا متشدّدا، وأدّى إصلاحه القضائي المُقترح إلى اندلاع تظاهرات أسبوعيّة منذ كانون الثاني/يناير.