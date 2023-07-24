إيلاف من لندن: خسر مقدم الأخبار البريطاني الشهير في (بي بي سي) جورج ألاغايا معركة شجاعة مع السرطان، وأعلنت وكيلة أعماله عن وفاته عن عمر يناهز 67 عامًا .

ونعت وسائل الإعلام البريطانية كافة، الإذاعي المولود في سري لانكا، وهو وجه لامع لبرنامج (أخبار السادسة) على قناة بي بي سي 1، معركة امتدت منذ 2014 مع داء سرطان الأمعاء في المرحلة الرابعة، والذي انتشر إلى الكبد والغدد الليمفاوية.

وكان الاغايا خضع لجولتين من العلاج الكيميائي وعدة عمليات من بينها استئصال معظم كبده. وفي أكتوبر 2015 ، أعلن أن علاجه قد انتهى وعاد إلى بي بي سي لبرنامج أخبار السادسة في 10 نوفمبر من العام ذاته.

وكان إلاغايا انضم لـ(بي بي سي) في عام 1989 وأمضى سنوات عديدة كواحد من المراسلين الأجانب الرائدين للمؤسسة قبل أن ينتقل إلى تقديم نشرة الأخبار.

بيان

وقالت وكيلة أعماله ماري غرينهام في بيان: "يؤسفني بشدة أن أبلغكم أن جورج ألاغيا توفي بسلام اليوم، وسط عائلته وأحبائه. لقد قاتل جورج حتى النهاية المريرة ولكن للأسف انتهت تلك المعركة في وقت سابق اليوم الإثنين".

وأضافت: "كان جورج محبوبًا للغاية من قبل كل من عرفه، سواء كان صديقًا أو زميلًا أو فردًا من الجمهور. لقد كان ببساطة إنسانًا رائعًا. أفكاري مع زوجته فرانسيس والأولاد وعائلته الأوسع، لقد كان جورج من أفضل وأشجع الصحفيين في جيله".

تعازي

ومن جهته، قال مدير عام (بي بي سي) تيم ديفي: "كان جورج أحد أفضل وأشجع الصحفيين في جيله الذين قدموا الأخبار بلا خوف من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى تقديم الأخبار بشكل لا تشوبه شائبة".

وأضاف: "لقد كان أكثر من مجرد صحفي بارز، يمكن للجمهور أن يشعر بلطفه وتعاطفه وإنسانيته الرائعة. لقد كان محبوبًا من الجميع وسنفتقده كثيرًا".

وكتب زعيم حزب العمال السير كير ستارمر على تويتر "حزين جدا لنبأ وفاة جورج الاغايا"، وقال: "جورج هو وجه محبوب للغاية من بي بي سي نيوز لعقود من الزمان، وسيُذكر أيضًا بسبب عمله الصحفي اللامع الذي لا يعرف الخوف كمراسل أجنبي. وقد فاز بحق بجوائز لتقاريره المفعمة بالذكريات والمثيرة للإعجاب. الصحافة البريطانية فقدت موهبتها. أفكاري مع عائلته وأحبائه".



وقال جون سيمبسون محرر الشؤون العالمية في بي بي سي: "يؤسفني بشدة أن نسمع عن عزيزي جورج ألاغايا. سيكون من الصعب العثور على صديق وزميل ألطف وأكثر ثاقبة وشجاعة. أحببت وجود شركته في وحدة الشؤون العالمية في بي بي سي، وكان من دواعي سروري مشاهدة تقدمه بعد ذلك."

وقال جون سوبيل، مذيع البودكاست، المحرر السابق لشؤون أميركا الشمالية في بي بي سي نيوز: "علينا تكريم صحفي رائع ومذيع لامع، وجورج كان الرجل الأكثر كرامة، والمبادئ، واللطف، والشرف الذي عملت معه على الإطلاق. يا لها من خسارة".



مراسل بارع

يذكر أن أليغايا بدا لأول مرة في اذاعة نشرة أخبار الساعة 6 مساءً في أوائل عام 2003 ، لكنه صعد إلى المقدمة بمفرده بعد أربع سنوات بعد رحيل شريكته ناتاشا كابلينسكي.

وكان سابقًا مراسلًا أجنبيًا بارزًا ، غالبًا كمتخصص في أفريقيا بتغطية الحروب الأهلية في الصومال وليبيريا وكذلك الإبادة الجماعية في رواندا قبل 20 عامًا.

وطوال حياته المهنية، أجرى جورج أليغايا مقابلات مع شخصيات سياسية مركزية، من بينها رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا، ورئيس الأساقفة ديزموند توتو، وزعيم زيمبابوي السابق روبرت موغابي.

وقبل انضمامه إلى بي بي سي، عمل أليغايا في الصحافة المطبوعة واستمر في كتابة عدد من الكتب بما في ذلك "منزل من المنزل"، وهو الكتاب الذي شرح معنى أن تكون بريطانيًا.

وخلال حياته المهنية اللامعة، قدم أليغايا أيضًا عروضا اخبارية وتقارير أخرى مثل بريطانيا المختلطة Mixed Britannia، الذي كان يبحث في السكان المختلطين الأعراق في المملكة المتحدة.

وسام رفيع

وحصل جورج أليغايا على وسام الإمبراطورية البريطانية OBE الرفيع في عام 2008 مع مرتبة الشرف للعام الجديد.

يشار إلى أن السرطان داهم جورج إليغايا مرة أخرى في ديسمبر 2017 وخضع لمزيد من العلاج قبل أن يعود إلى العمل مرة أخرى. وبعدها أخذ استراحة أخرى من الاستوديو في أكتوبر 2021 للتعامل مع انتشار مرض السرطان، قبل أن يعود في أبريل 2022.

وكان ألاغايا أعلن أنه أخذ استراحة من تقديم أخبار السادسة News At Six على بي بي سي في أكتوبر من العام الماضي بعد فحص آخر للسرطان.