موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إحباط هجوم بمسيّرتين بحريتين كان يستهدف سفينة دورية في البحر الأسود الذي يشهد تزايدا في التوتر بين موسكو وكييف في أعقاب إنهاء روسيا العمل باتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة أن "القوات المسلّحة الأوكرانية نفّذت محاولة غير ناجحة ليلا عبر مسيّرتين بحريتين ضد سفينة الدورية سيرغي كوتوف"، مشيرة الى أن الأخيرة لم تتعرض لأضرار وتواصل أداء مهامها.

وأشارت الى أن المسيّرتين كانتا على مسافة 800 وألف متر من السفينة، وقامت الأخيرة بتدميرهما باستخدام أسلحتها أثناء تواجدها على مسافة 370 كلم جنوب غرب سيباستوبول.

وغالبا ما تتهم موسكو كييف باللجوء الى المسيّرات البحرية التي تطفو على سطح الماء ويتم التحكم بها عن بعد، لاستهداف أهداف في البحر الأسود.

وفي 17 تموز/يوليو، أكد مصدر أوكراني أن كييف استخدمت مسيّرات من هذا النوع لمهاجمة جسر القرم الذي يربط البرّ الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو في العام 2014.

توترات

وسجلت في الأيام الماضية توترات متزايدة في البحر الأسود بعد رفض روسيا تمديد العمل باتفاقية أتاحت منذ صيف 2022، تصدير الحبوب الأوكرانية عبر هذا الممر الحيوي.

وحذّرت كل من روسيا وأوكرانيا من أنهما ستعتبران كل سفينة تتجه الى موانئ الأخرى، هدفا عسكريا محتملا.

وتعرضت أهداف في شبه جزيرة القرم لهجمات متكررة في الأيام الماضية، بينما استهدفت روسيا بقصف صاروخي ليلي مدينة أوديسا الأوكرانية.