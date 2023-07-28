رانغون: نُقِلت الزعيمة البورميّة السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاحها انقلاب عسكري عام 2021، من سجنها إلى مبنى حكومي، حسب ما أفاد مسؤول في حزبها الجمعة.

وقال مسؤول في الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة لوكالة فرانس برس مشترطًا عدم كشف اسمه إنّ "أونغ سان سو تشي نُقِلت ليل الاثنين إلى مبنى عالي المستوى".

ووفقاً للمصدر نفسه، اجتمعت سو تشي مع رئيس مجلس النواب في البلاد، تي خون ميات، ويُرجح أن تلتقي دنغ شيجوان، المبعوث الصيني الخاص للشؤون الآسيوية الذي يزور البلاد.

وقال مصدر من حزب سياسي آخر إن الحائزة جائزة نوبل للسلام نُقلت إلى مجمّع لكبار الشخصيات في نايبيداو.