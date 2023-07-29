طهران: أصدرت محكمة ايرانية حكماً بمنع "مزاولة أيّ نشاط صحافي لمدة عام" على رئيس تحرير صحيفة "اعتماد" بسبب تغطيته للاحتجاجات المرتبطة بوفاة مهسا أميني العام الماضي، حسبما أفادت الصحيفة السبت.

وقالت الصحيفة الإصلاحية إنّ الصحافي بهروز بهزادي وُجّهت إليه تهمة "نشر محتوى كاذب" بعدما رفع فرع في الحرس الثوري شكوى في هذا الإطار.

ووفق المصدر ذاته، تتعلّق الشكوى بمقالات نشرتها الصحيفة عن "خطف"عالِم في تشرين الأول/أكتوبر، وعن "المنع (من المزاولة) واعتقال" فنانين ساندوا الحركة الاحتجاجية التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني.

وبحسب "اعتماد"، حكمت محكمة على الصحافي البالغ من العمر 70 عاماً، بوقف أنشطته المهنية لمدّة عام.

شهدت إيران احتجاجات غير مسبوقة على مدى أشهر، اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022، بعدما تمّ توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وقُتل المئات، بينهم عشرات من أفراد قوات الأمن. كما تمّ اعتقال آلاف المتظاهرين الذين اتهمتهم السلطات بالمشاركة في "أعمال شغب" أجّجتها دول غربية، وإسرائيل العدو اللدود لإيران.

وقدّرت صحيفة "اعتماد" في كانون الثاني/يناير أن عدد الصحافيين الذين تمّ توقيفهم منذ بداية الاحتجاجات في البلاد، يبلغ 79 صحافياً.