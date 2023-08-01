إيلاف من لندن: فرضت حكومة المملكة المتحدة عقوبات على 6 شخصيات روسية متورطة في محاكمة فلاديمير كارا مورزا ، الذي يواجه 25 عامًا سجنًا بعد رفض استئنافه.

وتمت معاقبة 3 قضاة ومدعين عامين و "خبير شاهد" لدورهم في استهداف كارا مورزا، الذي يحمل جنسية بريطانية مزدوجة، ويتعرض للاضطهاد من قبل النظام الروسي بسبب موقفه المناهض للحرب.

يأتي ذلك فيما دعا وزير الخارجية إلى الإفراج الفوري عن السيد كارا مورزا السياسي المعارض والصحفي والناشط في مجال حقوق الإنسان في روسيا.

وكان مورزا حصل على تقدير واسع لعمله ، بما في ذلك جائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان.

وشملت التهم الموجهة إلى المواطن البريطاني الروسي مزدوج الجنسية الخيانة ونشر "معلومات كاذبة عن علم" عن القوات المسلحة الروسية. وهو في الواقع، كان تحدث بشجاعة عن حقيقة غزو بوتين غير الشرعي لأوكرانيا.

ومن بين أولئك الذين تمت معاقبتهم اليوم قاضيان في محكمة مدينة موسكو أدانوا وحكموا على السيد كارا مورزا ، المدعي العام الرئيسي في المحاكمة، و"شاهد خبير" قدم تبريرًا كاذبًا لاحتجاز السيد كارا مورزا بعد "تحليل" خطابه.

كلام الوزير كليفرلي

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: إن رفض استئناف فلاديمير كارا - مورزا بعد الحكم عليه بتهم وهمية يسلط الضوء على فساد النظام الروسي، وتجاهلهم التام لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وأضاف: لقد فرضنا اليوم عقوبات على 6 أشخاص مرتبطين بقضيته، مما أرسل رسالة واضحة مفادها أن المملكة المتحدة لن تتحمل هذه المعاملة لأحد مواطنيها.

وأكد كليفرلي: سنواصل دعم السيد كارا - مورزا وعائلته، الذين عملوا بلا كلل لمحاولة تأمين إطلاق سراحه. أطالب روسيا بالإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.



المشمولون بالعقوبات

وفي الاتي أسماء الأفراد الذين تمت معاقبتهم، وهم سيخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول:

- فيتالي أليكساندروفيتش بيليتسكي وإيكاترينا ميخائيلوفنا دوروخينا: كلا من قضاة محكمة مدينة موسكو الذين أدانوا وحكموا على السيد كارا مورزا بتهم الخيانة والعضوية في مجموعة غير مرغوب فيها و "الأخبار الكاذبة".

- ناتاليا نيكولايفنا دودار: قاضية في محكمة منطقة باسماني قامت بتمديد فترة الحبس الاحتياطي للسيد كارا مورزا.

- بوريس جورجيفيتش لوكتيونوف: المدعي العام الرئيسي في المحاكمة الذي وصف السيد كارا مورزا بأنه "عدو للدولة" وضغط من أجل العقوبة القصوى.

- دانيلا يوريفيتش ميخيف: شاهد خبير لدى الحكومة الروسية ادعى أن تصريحات كارا مورزا بشأن القوات المسلحة الروسية كانت بمثابة نشر معلومات كاذبة عن قصد - والتي كانت جزءًا من الأساس الذي أمرت به القاضية إيلينا لينسكايا باحتجاز السيد كارا مورزا.

- آنا إفجينيفنا بوتيتشكو: المدعي العام الذي أيد رفض استئناف كارا مورزا ضد احتجازه السابق للمحاكمة.

وتتبع العقوبات الجديدة الإجراءات العقابية التي اتخذتها المملكة المتحدة بالفعل ضد المتورطين في قضية السيد كارا مورزا. وفي أبريل 2023، عاقبت حكومة المملكة المتحدة 5 أفراد: قاض، ومحققان متورطان في محاكمة السيد كارا مورزا، واثنان من عملاء FSB متورطين في تسميمه واعتقاله.

وأعلنت المملكة المتحدة أنها ستسمر في تشديد الضغط الاقتصادي على روسيا حتى تنهي غزوها الوحشي لأوكرانيا، بما في ذلك عن طريق فرض مزيد من العقوبات والميل للتصدي لمحاولات روسيا للتحايل على الإجراءات المعمول بها.