لندن: كشف موقع صحيفة "بوليتيكو" أن روسيا هددت بضرب منشآت ومعدات عسكرية بريطانية "داخل وخارج" أوكرانيا إذا استخدمت كييف الأسلحة البريطانية لمهاجمة أراضيها.

ووفقاً للنسخة الأوروبية من "بوليتيكو" فقد قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها الإثنين:"أي منشآت ومعدات عسكرية بريطانية على أراضي أوكرانيا أو خارجها يمكن أن تكون هدفاً ردا على الضربات الأوكرانية باستخدام الأسلحة البريطانية على أراضي روسيا".

كما استدعى الكرملين السفير البريطاني لدى موسكو "للإعراب عن احتجاج قوي" فيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

وقالت الوزارة: "تم استدعاء السفير للتفكير في العواقب الكارثية الحتمية لمثل هذه الخطوات العدائية من قبل لندن، ودحض على الفور التصريحات الاستفزازية العدوانية لرئيس وزارة الخارجية بأكثر الطرق حسما ولا لبس فيها".

وقال كاميرون لرويترز الأسبوع الماضي إن أوكرانيا لها "الحق" في استخدام الأسلحة التي زودتها بها بريطانيا لضرب روسيا داخل أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الجانب الروسي يعتبر كلمات كاميرون دليلا على التصعيد الخطير وتأكيدا على تورط لندن المتزايد في العمليات العسكرية إلى جانب كييف.

وتدهورت العلاقات بين المملكة المتحدة وروسيا منذ أن شنت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في شباط (فبراير) 2022، مما دفع لندن إلى فرض عقوبات على موسكو.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت روسيا أنها بدأت الاستعداد لإجراء تدريبات على الأسلحة النووية، متهمة المسؤولين الغربيين بالإدلاء "بتصريحات وتهديدات استفزازية" من خلال تعميق دعمهم لأوكرانيا.