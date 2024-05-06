إيلاف من لندن: نفت وزارة الخارجية البريطانية معلومات تحدثت عن استدعاء سفيرها في موسكو نايجل كيسي إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية.

وكانت وسائل الإعلام الروسية تحدثت عن الاستدعاء، ولم تم تكشف عن سبب الاستدعاء، وكان يُعتقد بأنه للاحتجاج على تصريحات لوزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون يوم 2 مايو الحالي.

وكان اللورد كاميرون قال في مقابلة مع (رويترز) إن أوكرانيا لها الحق في ضرب أهداف على الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية.

رد بيسكوف

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال إن الكرملين يعتبر تصريحات وزير خارجية بريطانيا بشأن حق كييف في استخدام الأسلحة البريطانية لضرب روسيا بمثابة تصعيد مباشر.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين: "نرى هذا التصعيد اللفظي من جانب شخصيات رسمية. ونرى ذلك على مستوى رؤساء الدول عندما يتعلق الأمر بفرنسا، وعلى مستوى أكثر خبرة عندما يتعلق الأمر ببريطانيا. هذا تصعيد مباشر للتوتر حول الصراع الأوكراني، والذي يمكن أن يشكل خطرا على الأمن الأوروبي، والهيكل الأمني الأوروبي برمته".

وتطرق بيسكوف كذلك إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا ووصفها بالمهمة والخطيرة للغاية.

وفي الثاني من مايو، في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، حدد ماكرون شرطين لإرسال قوات إلى أوكرانيا - طلب كييف واختراق روسيا لخط المواجهة. وأكد في الوقت نفسه أنه لا يوجد مثل هذا الطلب من أوكرانيا اليوم.