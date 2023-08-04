إيلاف من لندن: فاز المؤثر العالمي أندرو تيت المتهم بالاغتصاب والاتجار بالبشر واستغلال النساء جنسيا باستئناف من محكمة رومانية لإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية.

ووجهت إلى تيت، 36 عاما، حامل الجنسيتين البريطانية والأميركية، لائحة اتهام في يونيو / حزيران الماضي مع شقيقه تريستان واثنتان رومانيتان مشتبه بهما بنفس التهم.

وكان المؤثر المثير للجدل محتجزًا في رومانيا بتهمة الاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل جماعة إجرامية منظمة. ويتخذ تيت المؤثر على الانترنت وحصد ملايين المتابعين لا سيما بين الشباب من رومانيا مقراً له منذ عام 2017.

وقالت محكمة الاستئناف في بوخارست في حكم مكتوب إنها "تستبدل إجراء الإقامة الجبرية بإجراءات المراقبة القضائية لمدة 60 يومًا من 4 أغسطس / آب حتى 2 أكتوبر / تشرين الأول".

وأكد متحدث باسم الأخوين تيت أن الزوجين لم يعودا قيد الإقامة الجبرية، لكنهما ما زالا مقيدان بالسفر داخل بوخارست ومقاطعة إلفوف المحيطة.



سفر بموافقة مسبقة

وأضاف المتحدث: "ومع ذلك، قد تتاح لهم الفرصة للسفر خارج هذه الحدود بموافقة مسبقة من المحاكم". وقال: "نود أن نعرب عن خالص امتناننا للنظام القضائي الروماني على نظره العادل.

وتابع المتحدث: "هذه النتيجة الإيجابية تعطينا الثقة في أن هناك تطورات أكثر إيجابية تلوح في الأفق وأن الحقيقة بدأت تسود".

وأضاف تيت في منشور على موقع X ، المعروف سابقًا باسم تويتر: "بعد 10 أشهر - ثلاثة في السجن وسبعة في المنزل. بعد مصادرة أصول بقيمة 15 مليون يورو. بعد تقديم لائحة اتهام على أساس لا شيء. تم إحالة الملف إلى قاضٍ حكم عليه بأنه ضعيف وظرف".

وقال: "لقد تم إطلاق سراحي من الإقامة الجبرية ، لكن يجب أن أبقى داخل رومانيا ".

استغلال جنسي

ويتهم الأخوان تيت بخداع سبع نساء للاستغلال الجنسي بناء على وعود كاذبة بعلاقة أو زواج - وهي تقنية أطلقت عليها السلطات اسم "طريقة العاشق".

ويُزعم أن الأخوين تيت ، إلى جانب المشتبه بهما الرومانيتين ، شكلوا المجموعة في عام 2021 لارتكاب الاتجار بالبشر في رومانيا ودول أخرى - بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وتم القبض على الأخوين لأول مرة في عقار في بوخارست في ديسمبر من العام الماضي واحتُجزا حتى مارس الماضي، عندما تم الإفراج عنهما تحت الإقامة الجبرية.

وزعم لاعب الكيك بوكسر المحترف السابق مرارًا أن المدعين الرومانيين ليس لديهم دليل وزعم أن القضية عبارة عن مؤامرة سياسية تهدف إلى إسكاته.