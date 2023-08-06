إيلاف من لندن: نشر سلاح الجو الملكي البريطاني لقطات وصور لطائرات مقاتلة تابعة له ومقرها قاعدة (لوسيماوث) وهي تعترض الطائرات الروسية.

وكان تم نشر أطقم سلاح الجو البريطاني في إستونيا للمساعدة في القيام بدوريات في المجال الجوي للناتو على مدار أربعة أشهر، اعترضتا خلالها 50 طائرة روسية.

وتم نشر اللقطات، تزامنا مع عودة مهمة استمرت أربعة أشهر في بحر البلطيق.

وخلال عمليات الاعتراض استخدم أفراد سلاح الجو الملكي "الزومبي" كلمتهم السرية لطائرة روسية تتصرف بشكل مريب.

وجاءت مهمة سلاح المو الملكي البريطاني، المسماة "عملية آزوتايز Azotize "، وسط توترات متصاعدة بين الدول الأعضاء في الناتو وروسيا في أعقاب غزو أوكرانيا.



عمليات اعتراض

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن طياري سلاح الجو الملكي في قاعدة لوسيماوث اعترضوا 50 طائرة روسية خلال مهمة استمرت أربعة أشهر في بحر البلطيق.

وكان الطاقم من بين أفراد من المحطة الجوية في موراي الذين تم نشرهم في إستونيا للمساعدة في القيام بدوريات في المجال الجوي لحلف الناتو.

وتم تسليح طائرات الطيارين من طراز تايفون أثناء تنبيهات الرد السريع - الرحلات التي تم القيام بها في أي لحظة.

وفي فترة 21 يومًا، اعترض طيارو المملكة المتحدة 21 طائرة، بما في ذلك طائرات جمع المعلومات الاستخبارية والقاذفات بعيدة المدى.

وجاءت مهمة سلاح الجو الملكي البريطاني في عملية آزوتايز Azotize، وسط توترات متصاعدة بين الدول الأعضاء في الناتو وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.



اخطار محتملة

وقال سلاح الجو الملكي البريطاني إن الأطقم الروسية تشكل خطرا محتملا على الحركة الجوية الأخرى لأنها لا تتواصل مع وكالات الحركة الجوية الإقليمية التي يسيطر عليها الناتو ، أو تقدم خطط طيران.

كما تم نشر المخابرات والعمليات واللوجستيات والطواقم الطبية التي تتخذ من مدينة لوسيماوث مقراً لها في قاعدة أماري الجوية في إستونيا، ودعمت التدريبات العسكرية التي شملت 22 دولة ، بما في ذلك فنلندا العضو الجديد في الناتو.

وكانت إستونيا ، التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفياتي بقيادة روسيا، عضوًا في التحالف العسكري منذ عام 2004.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس ، إن طياري لوسيماوث وأفراد الدعم أمضوا شهورًا بعيدًا عن عائلاتهم أثناء قيامهم بمراقبة المجال الجوي للناتو.

وأضاف قائد الجو والفضاء، المارشال الجوي البريطاني هارف سميث: "أنا فخور للغاية بالعمل الجاد والتفاني الذي قامت به القوة بأكملها".

وقال: "الآن بعد أن عادوا إلى المملكة المتحدة، سينصب تركيزهم مباشرة على توفير تنبيه الرد السريع في المملكة المتحدة، حيث سيساعدون في ضمان سلامة وسلامة المجال الجوي للمملكة المتحدة، على مدار 24 ساعة في اليوم، 365 يومًا في السنة."