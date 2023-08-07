إيلاف من لندن: بدأ علماء بريطانيون في تطوير لقاحات كتأمين ضد جائحة جديدة قد تنجم عن "مرض X" غير معروف.

ويتم تنفيذ العمل في مجمع مختبرات بورتون داون الحكومي المشددة الحراسة في مقاطعة ويلتشير بواسطة فريق يضم أكثر من 200 عالم.

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) البريطانية إن العلماء وضعوا قائمة تهديدات بالفيروسات الحيوانية القادرة على إصابة البشر ويمكن أن تنتشر في المستقبل بسرعة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف التقرير: أي من هذه الفيروسات سوف يخترق ويؤدي إلى الوباء التالي غير معروف، ولهذا السبب يشار إليه فقط باسم "المرض X".



جولة في المجمع

وتدير مجمع مختبرات بورتون داون، وكالة وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، وقالت (سكاي نيوز) إنها قامت بمرافقة أمنية بجولة في المجمع لمشاهدة العمل الجاري في مختبرات عالية الاحتواء.

قالت البروفيسورة دام جيني هاريز، رئيسة وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، لشبكة سكاي نيوز: "ما نحاول القيام به هنا هو التأكد من أننا نستعد لذلك إذا كان لدينا مرض جديد X، وهو مرض جديد، فإننا أنجزوا أكبر قدر ممكن من هذا العمل مقدمًا.

واضافت: "نأمل أن نتمكن من منعه (الوباء). ولكن إذا لم نستطع وعلينا الاستجابة، فقد بدأنا بالفعل في تطوير لقاحات وعلاجات للقضاء عليه."

واشارت إلى أنه تم توسيع مركز تطوير وتقييم اللقاحات في بورتون داون لتولي العمل. حيث في الأصل، كان يركز على وباء كورونا واختبار فعالية اللقاحات ضد المتغيرات الجديدة.

لكن العلماء في المركز يشاركون الآن في مراقبة العديد من مسببات الأمراض عالية الخطورة، بما في ذلك إنفلونزا الطيور وجدي القرود وفيروس هانتا، وهو مرض ينتشر عن طريق القوارض.



أول لقاح

وأحد النجاحات المبكرة هو أول لقاح في العالم ضد حمى القرم والكونغو النزفية، وهو مرض ينتشر عن طريق القراد ويبلغ معدل الوفيات فيه 30٪.

وبدأت التجارب السريرية في المراحل المبكرة للتو ، ومن المتوقع أن يقوم 24 متطوعًا باختبار اللقاح.

وأصبح المرض أكثر شيوعًا في أوروبا مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية وعودة بعض المسافرين إلى المملكة المتحدة بالعدوى.

وقالت البروفيسورة هاريز إن تغير المناخ والتحولات السكانية تزيد من احتمال حدوث جائحة آخر و"ما نراه هو تزايد المخاطر على مستوى العالم".

واضافت: "بعض ذلك بسبب أشياء مثل التحضر حيث قد ينتقل الفيروس إلى البشر (الذين يعيشون بالقرب منهم)، كما رأينا مع إنفلونزا الطيور. وبعضها بسبب تغير المناخ حيث تنتقل أشياء مثل القراد والبعوض إلى حيث كان الجو باردًا في السابق وأصبحت الآن أكثر دفئًا".



مخاطر متنامية

وقالت: "لذا فهذه أجندة مخاطر متنامية. ولكن يمكننا استخدام علمنا بنشاط لمنع التأثير البشري." ويُعتقد حاليًا أن أنفلونزا الطيور هي التهديد الأبرز للجائحة.

وتقول الجمعية الملكية البريطانية لحماية الطيور إن ما لا يقل عن 30000 طائر بحري قد نفقت في جميع أنحاء المملكة المتحدة هذا الصيف مع انتشار سلالة أكثر ضراوة من فيروس H5N1 في جميع أنحاء العالم.

وهناك أيضًا دليل على انتشار محدود في بعض الثدييات.

كما ثبتت إصابة أربعة أشخاص يعملون في مزارع دواجن في المملكة المتحدة، لكن تأثرهم كان خفيفًا فقط. وبدأت وكالة الامن الصحي البريطانية UKHSA في مراقبة الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق بالطيور في حالة انتشارها دون التسبب في أعراض.

وتعد الوكالة جزءًا من جهد عالمي لتطوير لقاح في غضون 100 يوم من التعرّف على عامل ممرض جديد على أنه يمكن أن يؤدي إلى جائحة، وقالت البروفيسور هاريز: "من الناحية التاريخية، لم يكن هذا الأمر معروفًا".

وأشارت إلى أن الأمر "يستغرق عادة خمس أو 10 سنوات. بالنسبة لـ COVID كان حوالي 360 يومًا. لذلك هذا طموح كبير حقًا. لكن بالنسبة لبعض الفيروسات، هذا ممكن بالتأكيد."

