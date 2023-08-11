موسكو: أعلن الجيش الروسي الجمعة أنه دمر مسيّرة أوكرانية فوق ضواحي غرب موسكو في ظل تزايد الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام "تم بعد الظهر إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة مسيّرة جويّة على منشأة في موسكو" وأضافت أنه تم "القضاء على المسيّرة بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في منطقة حرجية غرب موسكو"، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار.