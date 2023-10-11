إيلاف من لندن: قالت تقارير إن وزير الخارجية البريطاني اضطر للاحتماء بعد إنذار من قصف صاروخي تنفذه حماس على منطقة في جنوب إسرائيل التي بدأ زيارة لها، اليوم الأربعاء.

واضطر الوزير جيمس كليفرلي إلى الفرار للاحتماء خلال زيارة إلى جنوب إسرائيل بعد تحذير من إطلاق صاروخ. حيث كانت حماس هاجمت مطار بن غوريون في وقت كان متوقع فيه هبوط رحلة الخطوط الجوية البريطانية.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، أن صاروخا أصاب مطار بن غوريون في تل أبيب. وكان من المتوقع أن تهبط طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية في المطار بعد ظهر اليوم، ولكن تم تحويل مسارها بسبب مخاوف أمنية.

وأظهر مقطع فيديو وزير الخارجية جيمس كليفرلي ومجموعة من الناس يركضون إلى مبنى بينما انطلقت صفارات الإنذار في مستوطنة أوفاكيم.

وعلى الرغم من أنه قد يكون من الصعب رؤيته، يمكن رؤية السيد كليفرلي يرتدي جوارب حمراء وهو يركض نحو المدخل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار كانت تحذر المواطنين من إطلاق صواريخ حماس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في وقت سابق اليوم إن كليفرلي وصل إلى إسرائيل هذا الصباح في إطار رحلة "لإظهار تضامن المملكة المتحدة الثابت" مع البلاد.

وأوقفت الخطوط الجوية البريطانية منذ ذلك الحين جميع رحلاتها إلى تل أبيب، قائلة إن السلامة هي دائما "أولوية قصوى".