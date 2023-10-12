ليون: جدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غبرياسوس الخميس، الدعوة لإنشاء ممر إنساني لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال على هامش زيارة في ليون "أنا قلق للغاية"، معرباً عن تعازيه للضحايا وعائلاتهم "في إسرائيل وفلسطين".

وأضاف "يجب دعم أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم، ويجب حماية أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية".

وتابع "نحن بحاجة إلى ممر لتقديم الخدمات الطبية" والمساعدات الغذائية لغزة، مكرّراً نداء منظمة الصحة العالمية الذي كانت قد أطلقته الثلاثاء.

اجتماع إقليمي

وكان تيدروس ادهانوم غبرياسوس زار القاهرة الاثنين لحضور اجتماع إقليمي للمنظمة، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحث معه إمكانية إنشاء ممر إنساني لايصال المستلزمات الطبية الأساسية التي تحتاجها مستشفيات غزة.

وأعلنت إسرائيل "حصاراً كاملاً" على قطاع غزة حيث يعيش 2,4 مليون فلسطيني، نصفهم من الأطفال، رداً على مقتل 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، في هجوم مباغت شنّته حركة حماس السبت.