مانيلا: ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات الفيليبين صباح الجمعة ممّا أدّى لاهتزاز المباني في العاصمة مانيلا، في حين حذّرت السلطات السكّان من احتمال وقوع هزّات ارتدادية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزال ضرب على عمق ضحل على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب مانيلا في الساعة 8,24 صباحاً (00,24 ت غ). وهرع العديد من الموظفين إلى شوارع العاصمة خوفاً من انهيار مبانيهم.

وقال رافائيل كويفاس، المسؤول في وكالة إدارة الكوارث بمدينة كالاكا الواقعة في إقليم باتانغاس على بُعد حوالي 100 كيلومتر جنوب مانيلا "حتى الآن كلّ شيء على ما يرام. لم تقع إصابات".

وأضاف "شعرنا بهزّة قوية استمرّت لمدة تقلّ عن عشر ثوان".

وتحدث الزلازل يومياً في الفيليبين التي تقع فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً مكثّفاً.