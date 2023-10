إيلاف من لندن: نشر الوزير الأول في اسكوتلندا حمزة يوسف شريط فيديو لحماته الدامعة العالقة مع زوجها في غزة راهنًا اليزابيث النخلة.

وفي الشريط، تتساءل إليزابيث النخلة: أين إنسانية الإنسان، وقالت: أين يمكن للناس أن يذهبوا بعد أن طلبت إسرائيل من الفلسطينيين الانتقال إلى الجزء الجنوبي من قطاع غزة قبل هجوم بري محتمل.

وتقوم إليزابيث النخلة، والدة نادية زوجة الوزير الاسكوتلندي الأول بزيارة غزة منذ الأسبوع الماضي مع زوجها ماجد، ولكن منذ ذلك الحين أصبح الزوجان "محاصرين" بعد هجوم حماس على إسرائيل والانتقام اللاحق.

This is Elizabeth El-Nakla. She is my mother-in-law. A retired nurse from Dundee, Scotland. She, like the vast majority of people in Gaza, has nothing to do with Hamas. She has been told to leave Gaza but, like the rest of the population, is trapped with nowhere to go. pic.twitter.com/D3ZUtnEmyO