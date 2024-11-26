إيلاف من القاهرة: قال محافظ البحر الأحمر في مصر، عمرو حنفي، الثلاثاء، إنه تم انتشال 3 جثث من ضحايا غرق قارب سياحي قرب سواحل مدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر.

وأوضح حنفي في تصريحات لوكالة رويترز، إنه "تم انتشال 3 جثث ولا يزال هناك 13 شخصا في عداد المفقودين" عقب الحادث الذي وقع الإثنين.

ووقع الحادث على بعد 46 ميل بحري من شاطئ مرسى علم، علما بأن القارب يمتلكه مصري الجنسية، وطوله 34 مترا وعرضه 9.5 متر.

وإجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متن القارب، هو 44 راكبا، هم 13 مصريا و31 من جنسيات أميركية وألمانية وبريطانية وبولندية وبلجيكية وسويسرية وفنلندية وصينية وسلوفاكية وإسبانية وأيرلندية.

وقد أوضحت مصادرنا أن آخر تفتيش خضع له القارب بشأن السلامة البحرية، كان في مارس الماضي، حين حصل على شهادة صلاحية لمدة عام، ولا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية فيما يتعلق به.

والسبب المبدئي للحادث، وفقاً لروايات الأجانب والطاقم المصري، هو موجة ضخمة، صدمت المركب مما أدى لانقلابه، فيما كان بعض الركاب داخل الكبائن مما منعهم من الخروج بسرعة.

وكان من المقرر أن تستمر رحلة غطس انطلق القارب من أجلها من ميناء بورتو غالب بمرسى علم، خلال الفترة من 24 وحتى 29 نوفمبر الجاري، على أن يعود إلى "مارينا الغردقة".