إيلاف من لندن: الولايات المتحدة تُرسل قوات، وأوروبا تتهيأ وزيارات متتالية لإسرائيل من قبل الأوروبيين، ومن بريطانيا ودول غربية اخرى. والهدف تشكيل تحالف دولي كبير ضد حماس ومحور إيران حسبما يقول مسؤولون في اسرائيل.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها ايلاف ان الولايات المتحدة ارسلت نحو ألفي جندي مارينز عشية وصول الرئيس الاميركي جو بايدن للمنطقة وزيارة اسرائيل للتضامن.



وقال مسؤول عسكري إسرائيلي ان حاملة الطائرات التي وصلت المتوسط، والاخرى التي ستصل قريبا، والمدمرتين البريطانيتين بالاضافة الى الاف الجنود من القوات الخاصة، لن تتردد في لجم حزب الله او اي جهة تريد او تنوي الدخول في الحرب الدائرة في غزة ضد حركة حماس التي اصبح يعتبرها الغرب داعش والقاعدة او ربما أسوأ بسبب ما قامت به من قتل الابرياء من عائلات كاملة واطفال ونساء وشيوخ ومشاركين في حفلٍ غنائي.



هذا واشار المصدر الى ان الجيش الاسرائيلي لدية القوة والجهوزية والقدرة لتدمير لبنان فوق رؤوس حزب الله ومن يدعمه في لبنان.



الى ذلك، لفتت المصادر الى ان اسرائيل وجهت تحذيرا للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين لا يتبعون حماس وافكارها المجرمة التي لم تحسب لهم حسابا عندما قامت بالمذبحة يوم السابع من اكتوبر وقتلت بدم بارد اطفال ونساء وشيوخ وابرياء.



واكدت المصادر ان للفلسطينيين في الضفة الكثير مما سيخسرونه، لان العالم الغربي سيوقف كل المساعدات التي يحصلون عليها حتى الان.

الى ذلك، اكد مسؤول عسكري اسرائيلي انه يتلقى معلومات من لبنان تفيد ان غالبية اللبنانيين لا يريدون الحرب وان الدولة غير جاهزة لاي مواجهة مع اسرائيل وان حزب الله قد يجر لبنان نحو الهاوية وتحطيم كل احلام الاستقلال والازدهار والتطور لهذا البلد.