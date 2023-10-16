إيلاف من لندن: حذّرت إسرائيل من أنها ستدمر القرى الشيعية في الجنوب اللبناني عن بكرة أبيها في الأيام الأولى لاندلاع حرب محتملة مع حزب الله في لبنان.

وأكد مصدر عسكري على اطلاع واسع أن خطة إسرائيل العسكرية تتضمن:

- هجوماً موسعاً ومتزامناً على ٤ ألاف هدف داخل القرى الشيعية في جنوب لبنان بمساندة الزوارق البحرية.

- قصف واجهة بيروت البحرية وطول الساحل من الجنوب الى الشمال.

ويذكر أنه في الأيام الأخيرة دخلت بارجات بريطانية إلى المتوسط، إضافة لحاملة الطائرات الأميركية. ومن المتوقع أن تشارك في الهجوم على لبنان، إذا قرر حزب الله دخول المعركة الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة والتي أدت الى تدمير نحو ربع قطاع غزة حتى الآن.

يشار في هذا السياق، إلى أن إسرائيل هددت حزب الله برد قاس وموجع وغير مسبوق،

آخرها تهديد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للبنان من على منصة الكنيست.

وقام حزب الله بضرب مواقع محددة بضربات محدودة على الحدود مع إسرائيل، دون توسيع الاشتباكات عملاً بقواعد الاشتباك بين الجانبين والمعمول بها منذ انتهاء حرب لبنان الثانية في تموز 2006.

من جهة أخرى، تجري مشاورات حثيثة في الجيش الإسرائيلي والدوائر الأمنية لاستغلال الفرصة وتوجيه ضربة للنظام السوري ولحزب الله لقطع الطريق أمام إيران السيطرة على المنطقة في ظل الحرب الدائرة بغزة ودعم العرب لإسرائيل.