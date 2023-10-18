بوينوس ايرس: وردت تهديدات بوجود قنابل في سفارتي إسرائيل والولايات المتحدة في الأرجنتين الأربعاء، وفق مصادر في الشرطة.

وأُخليت السفارة الإسرائيلية الواقعة في مركز العاصمة التاريخي قرب مقر الرئاسة في ظل حضور مكثّف للشرطة، بحسب مراسلي فرانس برس.

وأكدت مصادر في الشرطة طلبت عدم الكشف عن هوياتها بأن السفارة تلقت تهديدا عبر البريد الإلكتروني وصل إلى مكتبها الدبلوماسي.

كما تلقت السفارة الأميركية في ضاحية باليرمو الراقية تهديداً أيضاً، ورأى مراسل فرانس برس موظفيها متجمّعين في الخارج إلى أن سمحت الشرطة بعودتهم.

أكبر جالية يهودية

تضم الأرجنتين أكبر جالية يهودية في أميركا اللاتينية تعد أكثر من 250 ألف نسمة.

وتعرّضت الجالية لهجمات مثل تفجير مركز يهودي عام 1994 أسفر عن مقتل 85 شخصا وإصابة 300 بجروح.

وجاء الهجوم بعد عامين فقط على تفجير السفارة الإسرائيلية الذي أودى بحياة 29 شخصا وأدى لإصابة 200 بجروح.

وتعمل الأرجنتين على إجلاء حوالى 1500 من رعاياها من إسرائيل بعد الهجوم الدامي الذي شنّه مسلحو حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وأسفر عن مقتل حوالى 1400 شخص معظمهم مدنيون.

وردا على ذلك، أطلقت إسرائيل هجوما على غزة قالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس إنه أسفر عن سقوط 3478 قتيلا معظمهم مدنيون أيضا.