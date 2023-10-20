أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه سيسافر إلى مصر، اليوم (الجمعة)، لإجراء محادثات مع نظرائه في المنطقة بشأن الوضع في إسرائيل وغزة.

وذكر مكتبه أن سوناك سيشدد خلال المحادثات على «أهمية تجنب التصعيد في المنطقة ومنع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين».

وصرح سوناك، (الخميس)،أن من المهم ألا ينتقل الصراع بين إسرائيل وحركة «حماس» إلى منطقة الشرق الأوسط الأوسع. وقال للصحافيين: «من المهم ألا يتسرب الصراع إلى المنطقة. ولهذا السبب أتحدث إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة».