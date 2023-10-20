إيلاف من لندن: أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال أكثر من 1600 شخص في حملات مداهمة واسعة النطاق على تجار المخدرات على خطوط المقاطعة.

وخلال الحملة تمت مصادرة كميات كبيرة من المخدرات من الفئة "أ" بقيمة 1.2 مليون جنيه إسترليني، وأكثر من مليون جنيه إسترليني نقدًا، و100 كيلوغرام من الحشيش ومئات الأسلحة، بما في ذلك 33 مسدسًا و377 سكينًا وأقواسًا وهراوات.

خطوط المقاطعات

يذكر أن "خطوط المقاطعة" هو مصطلح يستخدم لوصف العصابات والشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في تصدير المخدرات غير المشروعة إلى منطقة مستوردة واحدة أو أكثر (داخل المملكة المتحدة)، باستخدام خطوط الهاتف المحمول المخصصة أو أي شكل آخر من أشكال "خط الصفقة".

ومن المرجح أن يستغلوا الأطفال والبالغين المستضعفين لنقل (وتخزين) المخدرات والأموال، وكثيراً ما يستخدمون الإكراه والترهيب والعنف (بما في ذلك العنف الجنسي) والأسلحة.

وقالت قناة (سكاي نيوز) إنه في الحملات التي امتدت لإسبوع، استهدف المحققون عصابات المدينة التي تستغل الشباب الضعفاء لتوزيع المخدرات في البلدات والقرى.

إغلاق خطوط إمداد

وقالت الشرطة إنها أغلقت 250 خطًا بالمقاطعة، وهي خطوط الهاتف المحمول التي تستخدمها العصابات لطلب المخدرات وتسليمها إلى المزيد من المناطق الريفية.

وفي حملة المداهمات التي جرت في جميع أنحاء إنجلترا وويلز الأسبوع الماضي، تمت إحالة 710 أشخاص، من بينهم 58 طفلاً، للحصول على الدعم كضحايا للاستغلال.

ومن المعروف أن عصابات المقاطعات تدفع المال للشباب للعمل كمهربين للمخدرات وإجبار الأشخاص الضعفاء الآخرين على تخزين المخدرات في منازلهم.

وقال القائد الأمني بول بروغدن، من مجلس رؤساء الشرطة الوطنية: "إن تجارة المخدرات في خطوط المقاطعات تدمر الأرواح، ونحن ملتزمون بمعالجة إمدادات المخدرات غير المشروعة والاستغلال والعنف الذي يرتبط به كثيرًا".

رسالة واضحة

وأضاف: "رسالتنا واضحة لأي شخص يدير خطوط المقاطعات في جميع أنحاء البلاد - سنكون بلا هوادة في ملاحقتنا لكم، وسوف نغلق خطوط المقاطعات الخاصة بكم، وسوف نقوم بإزالة المخدرات من شوارعنا، وسوف ننقذ أولئك الذين يتم استغلالهم".

وفي سلسلة من العمليات ضد عصابات خطوط المقاطعات منذ عام 2019، قالت وزارة الداخلية إن الشرطة أغلقت 4755 خطًا، واعتقلت 14887 مشتبهًا به وأحالت 7267 طفلاً وغيرهم من الأشخاص الضعفاء لحمايتهم.

وزيرة الداخلية

وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، التي انضمت إلى شرطة ويست ميدلاندز في مداهمات في وقت سابق من هذا الشهر: "البلطجية الحقيرون الذين يديرون خطوط المقاطعات وعصابات المخدرات يفسدون مجتمعاتنا ويستهزئون بالفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع لتحقيق مكاسب شخصية".

وأضافت: "يعمل ضباط الشرطة لدينا كل يوم لتفكيك هذه الشبكات الإجرامية التي تروج المخدرات غير المشروعة في شوارعنا، ومنذ أبريل 2022، قاموا بإغلاق أكثر من 1700 خط مقاطعة من خلال برنامج خطوط المقاطعة".

وخلصت وزيرة الداخلية إلى القول: "رسالتي واضحة. لن نتسامح مع المخدرات غير المشروعة من أي نوع، ويجب علينا تخليص مجتمعاتنا من هؤلاء المجرمين."