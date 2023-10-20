جنيف: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة أنها ساهمت في الإفراج عن رهينتين أميركيتين لدى حماس "بنقلهما من غزة إلى إسرائيل".

وأعلنت حركة حماس أنها أفرجت الجمعة عن رهينتين أميركيتين من بين حوالي 200 شخص خطفتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما أكدته الدولة العبرية.

وقالت رئيسة اللجنة ميريانا سبولجاريك إيجر في بيان "ساعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسهيل عملية الإفراج من خلال نقل الرهينتين من غزة إلى إسرائيل، ما يؤكد التأثير الواقعي لدورنا كفاعل محايد بين الأطراف المتحاربة".

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وأضافت "تواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورا. ونحن على استعداد لزيارة الرهائن المتبقين وتسهيل أي عمليات إفراج في المستقبل".

وشددت أنه "أثناء احتجازهم، يجب السماح للرهائن بتلقي المساعدة الإنسانية والرعاية الطبية".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان إنه تم إطلاق سراح جوديث تاي رعنان وناتالي شوشانا رعنان بعد حوالى أسبوعين من خطفهما من كيبوتس ناحال عوز.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الجمعة أن معظم المختطفين في غزة ما زالوا على قيد الحياة.