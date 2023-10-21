رفح (الاراضي الفلسطينية): في اليوم الحادي عشر للحصار المحكم الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة، لا يزال السكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة محرومين من المواد الغذائية والماء والأدوية والوقود فيما تنتظر حوالى 175 شاحنة مساعدات إنسانية من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع القطاع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي تفقد العمليات عند المعبر شخصيا "هذه ليست مجرد شاحنات بل هي طوق نجاة وتقيم الفرق بين الحياة والموت لكثير من الأشخاص في غزة".

غريفيث

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث "نحن في محادثات معمقة مع كل الأطراف المعنية لتأمين بدء عملية دخول المساعدات الى غزة في أسرع وقت ممكن... يفترض أن تبدأ أول شحنة بالدخول اعتبارا من يوم غد (السبت) على أقرب تقدير"، وفق متحدث باسمه في جنيف.

بايدن

وفي واشنطن رأى بايدن الجمعة أن أول عشرين شاحنة ستدخل القطاع السبت أو الأحد.

وسمحت إسرائيل بطلب من الولايات المتحدة بدخول المساعدات عبر رفح المنفذ الوحيد لقطاع غزة الذي لا تشرف عليه الدولة العبرية، شرط أن تصل "إلى المدنيين فقطط.

تهديد

وأشار الهلال الحمر الفلسطيني إلى تهديد إسرائيلي بقصف مستشفى القدس في شمال قطاع غزة لكنه قال إنه عاجز عن إخلاء المؤسسة التي تستقبل 500 مريض تقريبا في أكثر مناطق القطاع عرضة لضربات الجيش الإسرائيلي.

وقتل شخص ليلا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب أريحا ما رفع إلى 84 عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ولا تزال اسرائيل التي هددت بالقضاء على حركة حماس، تعد لهجوم بري.

غالانت

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الجمعة إنه بعد المرحلة الأولى وهي "الحملة العسكرية" عبر الغارات الجوية و"المناورات اللاحقة التي تهدف إلى تحييد إرهابيي حماس وبنيتها التحتية"، ستكون هناك "عمليات منخفضة الكثافة للقضاء على آخر جيوب المقاومة".

وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية وكالة فرانس برس أن إسرائيل تدرس من بين السيناريوهات المحتملة "تسليم مفاتيح" قطاع غزة لطرف ثالث قد يكون مصر، من دون أي ضمانة بأن القاهرة ستقبل بهذا السيناريو المؤجل منذ عقود.

ويقول عمر عاشور اللواء المتقاعد في السلطة الفلسطينية "أخشى أن يكون تدمير المنازل هدفه نكبة ثانية عبر تهجير الناس ضمن مخطط واضح حتى لا يجد الناس مكان تسكن فيه".

وتفيد الأمم المتحدة أن ما لا يقل من مليون شخص نزخوا في قطاع غزة.

مواطنون

في أنقاض مدينة الزهراء، ينظر رامي أبو وزنة يمينا ويسارا إلى العمارات المدمرة على طول الشارع ويقول "لم أتخيل حدوث ذلك في أسوأ كوابيسي، لماذا قصفونا نحن مدنيون عزل، أين سنذهب، ذهب كل شيء". وقد سوي 24 مبنى بالأرض في الحي الذي يقطنه.

ويتابع "كنا نسمع من أجدادنا عن النكبة الفلسطينية، وها نحن نعيشها اليوم، لكن لن نغادر أرضنا".

وفي محاولة لإيجاد مخرج، يستضيف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت في القاهرة "قمة من أجل السلام" يشارك فيها مسؤولون غربيون وإقليميون كبار.

ونشرت الولايات المتحدة حاملتي طائرات في شرق المتوسط لردع إيران وحزب الله اللبناني، وهما حليفات لحماس، من دخول النزاع.

وفجر السبت أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف جوا مواقع لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وذكرت إذاعة الجيش أن جنديا إسرائيليا قتل الجمعة في تبادل لاطلاق النار عند الحدود اللبنانية.

جبهة ثانية

في شمال إٍسرائيل انتشر الجنود بكثافة قرب الحدود تحسبا لفتح جبهة ثانية مع حزب الله.

وأكد أحدهم لوكالة فرانس برس في محطة حافلات بدون ذكر اسمه أنه "مستعد للحسم" مضيفا "ليس لليهود بلد آخر".

وفي إجراء نادر الحصول، أعلنت السلطات الإسرائيلية الجمعة إخلاء كريات شمونة التي تعد حوالى 25 ألف نسمة غادر العديدون منهم المدينة الواقعة عند الحدود مع لبنان.